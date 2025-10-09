Allarme infortuni? Il Mattino: solo una squadra ne ha patiti di più in Serie A

L'inizio della stagione 2025-2026 si sta rivelando un vero incubo a livello fisico per la Serie A. Con ben 65 infortuni registrati finora, il nostro campionato è secondo in Europa solo alla Bundesliga tedesca, che ne conta 74. In questo quadro allarmante, il Napoli è tra le squadre più colpite. Come evidenzia oggi Il Mattino, gli azzurri hanno già accumulato 7 infortuni dall'inizio del campionato.

Si tratta di un dato pesantissimo: nella massima serie italiana, solo il Cagliari (con 8 stop) ha fatto peggio del club partenopeo. Al contrario, le formazioni finora meno intaccate da problemi muscolari e traumi sono state Inter e Roma. La gestione fisica dell'organico diventa, quindi, una priorità assoluta per Conte e il suo staff in vista dei prossimi impegni.