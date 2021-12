Andreazzoli show, i quotidiani: "Capolavoro tattico, non soffre il Napoli"

Un altro capolavoro firmato Aurelio Andreazzoli. Il suo Empoli, dopo aver vinto allo Stadium con la Juventus, sbanca anche il Maradona. 1-0 contro il Napoli, in gol Patrick Cutrone. Il tecnico dei toscani, dopo l'impresa di ieri, strappa voti altissimi sui quotidiani, come il 7,5 che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Complimenti al coraggio, di provarci sempre e non abbassarsi anche quando il Napoli assalta. Organizzazione super". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "La fortuna aiuta (anche) gli audaci ma l’Empoli gioca e sa soffrire, con le sue idee".

Voto 7 su Tuttosport: "Legge ottimamente la partita con il pressing asfissiante e possesso palla. Un po' di fortuna gli fa guadagnare 3 punti d'oro". Mezzo voto in più nelle pagelle targate TMW: "Leggero di testa, il suo Empoli arriva al Maradona con la voglia di stupire ancora. Le armi sono le solite: pressing intenso, ritmo e qualità nell’andare verticale. L’atteggiamento della sua squadra viene premiato da un episodio fortunato per l’ennesimo successo dorato di questa stagione. Un’altra grande vittoria che porta il suo volto".

