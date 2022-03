Anguissa al rientro: due buone notizie per Spalletti in vista del Verona

Ottime notizie per Spalletti in vista della gara di domenica contro il Verona di Tudor

Ottime notizie per Spalletti in vista della gara di domenica contro il Verona di Tudor. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla dei recuperi: "Dopo Lozano è Anguissa l'altro grande recupero venuto fuori dalle nebbie della sconfitta con il Milan. Due notizie positive da sottolineare, godere e capitalizzare: il Chucky magari sarà meno pronto, considerando che nel nuovo anno ne ha perse sei tra il Covid e la lussazione alla spalla rimediata con il Messico nelle qualificazioni mondiali, però domenica Anguissa potrebbe anche partire dall'inizio. Da novembre in poi, dicevamo, le cose non sono andate granché bene per lui e anche nell’ottica del suo impatto sul gioco del Napoli".