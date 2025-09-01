Anguissa e quella tentazione araba: alla fine ha scelto Napoli

Frank Anguissa grande protagonista di questo avvio di stagione, col gol decisivo al Cagliari e la solida prova sul campo del Sassuolo. Di lui scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Anguissa, 30 anni a novembre, nel pieno della propria espressione calcistica, ha fiutato l’opportunità a un passo dal gong e in area, zona dischetto, ha saputo convertire in gol un cross di Buongiorno con tempismo e precisione. Poi ha scaricato tutta l’adrenalina e l’ansia di una vittoria che rischiava di sfumare per esultare con i suoi tifosi, con i compagni, con Conte, con la panchina.

Urlo liberatorio, felicità condivisa. Riecco Anguissa, l’uomo dai gol pesanti. Che a inizio estate poteva anche partire, era tentato dall’Arabia - come un anno fa - ma alla fine ha scelto di restare. In città sta bene, del Napoli ormai è un leader, uno dei più longevi per presenze (155 dal 2021) e ora il club lavora ad un nuovo contratto. Per blindarlo, per rinnovargli fiducia e stima. Aspettandosi altri gol, altri boati come quelli di sabato. Altre vittorie firmate Frank. Il Re Leone".