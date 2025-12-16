Cds su Lukaku: "Rientro prezioso anche per lo spogliatoio, è un leader!"
Lukaku oggi partirà con la squadra per l'Arabia. Rientro prezioso, il suo, in attesa di ritrovarlo anche in campo. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Romelu è ovviamente indietro di condizione, andrà gestito, servirà come sempre cautela per rivederlo al centro dell’attacco, dove ora c’è Hojlund che è arrivato a fine mercato proprio a causa del suo infortunio. Operazione lampo con lo United e futuro alleato del gol. I due, infatti, sono pronti a vivere insieme la seconda parte di stagione.
Si vedrà come, deciderà Conte. Tempo al tempo. Ma Lukaku accanto alla squadra, per adesso, è già un passo importante per il suo spessore all’interno dello spogliatoio, uomo simbolo che aveva chiuso lo scorso anno con 14 gol e 10 assist e che non vedeva l’ora di ricominciare. Si è dovuto fermare a una settimana dalla nuova stagione. Una lunga salita, l’attesa, gli sforzi e ora il conto alla rovescia che sta per terminare".
