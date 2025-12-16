Cds su Lukaku: "Rientro prezioso anche per lo spogliatoio, è un leader!"

vedi letture

Lukaku oggi partirà con la squadra per l'Arabia. Rientro prezioso, il suo, in attesa di ritrovarlo anche in campo. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Romelu è ovviamente indietro di condizione, andrà gestito, servirà come sempre cautela per rivederlo al centro dell’attacco, dove ora c’è Hojlund che è arrivato a fine mercato proprio a causa del suo infortunio. Operazione lampo con lo United e futuro alleato del gol. I due, infatti, sono pronti a vivere insieme la seconda parte di stagione.

Si vedrà come, deciderà Conte. Tempo al tempo. Ma Lukaku accanto alla squadra, per adesso, è già un passo importante per il suo spessore all’interno dello spogliatoio, uomo simbolo che aveva chiuso lo scorso anno con 14 gol e 10 assist e che non vedeva l’ora di ricominciare. Si è dovuto fermare a una settimana dalla nuova stagione. Una lunga salita, l’attesa, gli sforzi e ora il conto alla rovescia che sta per terminare".