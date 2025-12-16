Repubblica - Napoli, non è solo un problema di emergenza: c'è un vecchio limite

"Sarebbe riduttivo imputare i problemi del Napoli solo all’emergenza". Così il quotidiano Repubblica oggi in edicola sulle difficoltà di questo momento da parte della squadra azzurra. Il quotidiano aggiunge: "Lo sa molto bene pure Conte, che dopo il doloroso ko in Friuli ha puntato il dito sulla mancanza di equilibrio della sua squadra, sempre in bilico finora tra exploit e inattese cadute. I pareggi in questa stagione degli azzurri sono stati appena 2 e le 7 sconfitte si spiegano anche con l’incapacità dei campioni d’Italia di limitare i danni nelle giornate storte".

E ancora: "Se non puoi vincere non devi perdere, dice un vecchio adagio del calcio, che il Napoli pare non conoscere. Mancanza di umiltà e soprattutto di personalità, che potrà essere attutita con il ritorno dei leader. Sul volo per l’Arabia è pronto a salire Lukaku, subito in panchina con il Mlan. La stagione è ancora lunga e Conte ha bisogno per invertire la rotta soprattutto dei suoi pretoriani".