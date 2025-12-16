Supercoppa italiana, ci sarà anche il ct Gattuso: assisterà alle semifinali

Per le semifinali di Supercoppa italiana, in programma da domani sera a Riad, ci sarà anche il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, lo rivela sulle proprie pagine l'edizione odierna di Tuttosport: "Domani - a novantanove giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, prima tappa dei playoff mondiali - la comitiva azzurra decollerà per l’Arabia. Nella testa di Gattuso c’è l’obiettivo di riportare l’Italia al centro del villaggio calcistico, dove - tra l’altro - dovrebbe esserci per diritto in virtù della sua storia e pure per il ranking Fifa (la nostra è l’unica Nazionale ancora non qualificata al Mondiale tra le prime venti in classifica).

A Riad Gattuso troverà tanti azzurrabili e approfitterà della situazione alquanto particolare, per visitare pure i giocatori nei vari ritiri delle squadre disseminati per la città. Il ct farà ritorno dall’Arabia dopo aver assistito alle due semifinali in programma all’Al-Awwal Park Stadium: quella di giovedì tra Napoli e Milan e quella di venerdì tra Bologna e Inter".