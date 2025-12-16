Infortuni Napoli: da Meret a De Bruyne, tutte le novità sui tempi di recupero

Con il rientro di Gutierrez, Lobotka e ora Lukaku, pronto a partire con la squadra per Riyad, sono adesso quattro gli indisponibili in casa Napoli: Meret e i tre centrocampisti, Gilmour, Anguissa e De Bruyne. Focus sul loro rientro sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il portiere ha finalmente tolto il gesso dopo la frattura al piede rimediata in allenamento: la fase più delicata è alle spalle, ma il rientro resta prudente. Si proverà a recuperarlo per la trasferta di Cremona del 28 dicembre, anche se al momento non ci sono certezze. Anguissa, invece, sta smaltendo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: stop lungo, Coppa d’Africa saltata e rientro previsto intorno a metà gennaio. Gilmour, invece, tornerà soltanto a inizio febbraio dopo l’intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia. Più complesso il percorso di De Bruyne, che ha iniziato l’iter riabilitativo e ha messo da parte le stampelle. Il suo ritorno in campo è stimato tra febbraio e marzo".