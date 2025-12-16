Conte cambia di nuovo modulo con Lobotka? La sua decisione

Cambio modulo per Conte con Lobotka di nuovo titolare? Ritorno al centrocampo a tre? Se lo domanda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Conte, però, sembra avere le idee chiare: "Teoricamente, il rientro di Lobotka nel cuore della mediana azzurra potrebbe dare a Conte la possibilità di cambiare anche assetto tattico. Ma non sarà così, almeno per il momento. Perché il tecnico è deciso ad andare avanti col nuovo assetto, confermando il 3-4-2-1 con cui il Napoli aveva ripreso a vincere e convincere dopo il blackout di Bologna. Difesa più solida con un uomo in più, attacco più incisivo con i due trequarti dietro al centravanti", si legge.

