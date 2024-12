Anguissa elogiato dai quotidiani: "Resuscitato da Conte, è tornato quello di Spalletti!"

Un gol da centravanti puro. E' quello di Frank Andre Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha trovato un terzo tempo perfetto realizzando la rete che ha sbloccato la sfida di Marassi contro il Genoa. "La mezzala di Spalletti è tornata: meno regia - scrive la Gazzetta dello Sport - ma incursioni, corsa, recuperi, lotta, il gol. Uno dei risuscitati di Conte". "Trova il gol del vantaggio azzurro - l'analisi di Tuttosport - poi dorme un po' sull'azione di Vitinha che porta alla rete rossoblù di Pinamonti".

"Ci ha preso gusto, Frank: secondo gol di fila dopo Udine, il terzo in campionato - commenta il Corriere dello Sport -. Al centro di un tempo pieno del suo calcio: è ovunque, in entrambe le fasi. Leggero nel duello con Vitinha che produrrà l’assist, ma resta una figura decisiva". Questo quanto riporta TMW: "Segna il gol che sblocca la gara con un ottimo inserimento in area di rigore. Nel primo tempo è il più propositivo del centrocampo azzurro andando a cucire il gioco con le punte. Fa a sportellate in mezzo al campo per strappare palloni e ripartire. Nella ripresa gioca più sulla difensiva aiutando i suoi a difendere il vantaggio".

Le pagelle di Anguissa

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7