Anguissa, la sosta sarà utile? C'è un obiettivo in vista del Milan

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Oggi alle 09:20 Rassegna Stampa di di @Fa_Tarantino

La pausa sarà utile anche agli infortunati Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Il capitano e Amir sono attesi a metà aprile