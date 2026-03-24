Anguissa, la sosta sarà utile? C'è un obiettivo in vista del Milan
Non è al top Frank Anguissa, che non è andato in nazionale durante la sosta. Una buona notizia per Conte che potrà così lavorare con il giocatore - col suo staff, a partire da oggi alla ripresa - per permettergli di ritrovare la miglior condizione fisica. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.
La sosta, infatti, servirà al centrocampista azzurro - si legge - per ritrovare al più presto la condizione migliore in vista dello scontro diretto per il secondo posto con il Milan, in programma a Pasquetta al Maradona, e dello sprint finale per il podio di un campionato tornato a essere meno scontato. Ma non solo: la pausa sarà utile anche agli infortunati Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Il capitano e Amir sono attesi a metà aprile. L'allenatore azzurro intanto è partito per Torino e tornerà solo all'inizio della prossima settimana per preparare la sfida al Milan.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro