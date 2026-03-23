Frenata Inter, Napoli e Milan in pressing. Libero: "Chivu ha perso le certezze"

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Il pareggio contro la Fiorentina riapre scenari inattesi nella corsa al vertice e tiene vive le speranze anche del Napoli. La prestazione dell’Inter al Franchi ha fatto discutere e diversi quotidiani, compreso Libero, parlano di un momento complicato per la squadra di Chivu, apparsa in calo sia dal punto di vista mentale che tattico. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Esposito su assist di Barella, i nerazzurri hanno abbassato il ritmo permettendo alla Fiorentina di crescere. Proprio da un errore dello stesso Barella è nata l’azione che ha portato al pareggio, risultato che ha confermato le difficoltà dell’Inter.

L'analisi di Libero sul momento dell'Inter

Secondo l'analisi del quotidiano milanese, la squadra ha perso le certezze che l’avevano resa solida nella prima parte della stagione, con meno pressione e meno organizzazione. Intanto Milan e Napoli si avvicinano in classifica, aumentando la tensione in vista del finale. La sosta arriva al momento giusto per i nerazzurri.