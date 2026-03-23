L'infermeria sta per svuotarsi: i tempi di recupero aggiornati degli azzurri infortunati
Il Napoli intravede finalmente la fine dell’emergenza infortuni. Dopo i rientri di De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, Antonio Conte aspetta di recuperare anche gli ultimi indisponibili per affrontare al completo il finale di stagione. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che aggiorna sui tempi di recupero dei difensori e degli esterni ancora ai box.
Da Rrahmani a Di Lorenzo, i tempi di recupero
Per Rrahmani il rientro non sarà immediato. Il quotidiano spiega: “Conte spera di riaverlo dopo il Milan, ma non nella gara successiva. L’obiettivo è il ritorno al Maradona contro la Lazio, quindi tra meno di un mese”. Per Di Lorenzo servirà qualche giorno in più, con il possibile rientro fissato oltre metà aprile, mentre restano da valutare le condizioni di Neres, che potrebbe tornare soltanto per il rush finale di maggio. Tempi simili anche per Vergara, fermo dall’inizio di marzo.
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