Scudetto possibile? Il Mattino: i due motivi per cui è lecito crederci

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Il pareggio dell’Inter a Firenze riaccende le speranze in casa Napoli e rende la classifica più interessante in vista del finale di stagione. I tifosi azzurri hanno tutto il diritto di tornare a sognare, soprattutto ora che la distanza dalla vetta si è accorciata e la squadra di Conte ha ritrovato uomini importanti. Il quotidiano evidenzia: “Sognare non costa nulla, soprattutto adesso. L’Inter è avanti di sette punti, ma Conte può finalmente contare su una panchina lunga, con giocatori come Anguissa, Lukaku e Alisson Santos pronti a dare il loro contributo”.

I motivi per cui Conte crede allo Scudetto

Dopo mesi segnati dagli infortuni, come sottolineato dall'edizione odierna de Il Mattino, il gruppo è tornato quasi al completo e dopo la sosta sono attesi anche i rientri di Di Lorenzo e Rrahmani. La sfida contro il Milan alla ripresa può diventare decisiva per il secondo posto, mentre il Napoli ha il vantaggio di poter pensare solo al campionato.