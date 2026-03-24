Infortuni Di Lorenzo-Rrahmani, novità tempi di recupero: la notizia sul rientro
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Conte, ora a Torino con la famiglia, aveva già ritrovato De Bruyne e McTominay e adesso aspetta anche gli ultimi assenti
Ci sono novità relative agli infortuni di Di Lorenzo e Rrahmani, out da diverse settimane con la difesa azzurra orfana di due giocatori preziosi per Conti. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, la pausa sarà utile anche agli infortunati Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Il capitano e Amir sono attesi a metà aprile.
Questo dunque l'annuncio del quotidiano che prova ad anticipare un doppio rientro che sarà dunque molto prezioso per l'allenatore del Napoli. Conte, ora a Torino con la famiglia, aveva già ritrovato De Bruyne e McTominay e adesso aspetta anche gli ultimi assenti per infortunio per vivere questo finale di stagione con la rosa al completo, o quasi.
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