Conte ricarica le energie a casa: ecco quando dovrebbe rivedersi a Castel Volturno
Alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi in seguito alla vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte non sarà presente a Castel Volturno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli approfitterà della sosta di campionato per trascorrere qualche giorno con la famiglia.
Stellini sostituirà Conte a Castel Volturno
In questi giorni il lavoro della squadra sarà comunque regolarmente guidato dallo staff, con il vice Cristian Stellini che dirigerà le sedute insieme ai collaboratori dell’allenatore. Una gestione già prevista e concordata, resa possibile anche dalla pausa per gli impegni delle nazionali.
Quando rientrerà Conte?
Il quotidiano spiega che il ritorno di Conte sul campo dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana, quando il gruppo riprenderà la preparazione in vista della ripresa del campionato. Nel frattempo il Napoli continuerà ad allenarsi sotto la supervisione dello staff tecnico.
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