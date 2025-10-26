Anguissa MVP anche per i quotidiani: "Gol-capolavoro, duelli, contrasti. Il padrone della ripresa"

Frank Anguissa ha vinto ancora una volta il premio MVP per la sua prestazione in Napoli-Inter. Una prestazione da 8 secondo il Corriere dello Sport: "Il gol è un capolavoro di esuberanza e di tecnica per il modo in cui travolge la difesa interista, evita Dumfries e incrocia il sinistro. Dentro i suoi 90 minuti ci sono volume di gioco, contrasto e duelli (ben 7 vinti). Il migliore".

Si accoda Tuttosport: "Il 3-1 è un suo one man show, semplicemente straordinario. E nel 1º tempo, con un tacco visionario, aveva liberato Di Lorenzo nel cuore dell'area nerazzurra. Tutto intorno una prestazione monumentale". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Il gol che ha chiuso il sipario è lo spot di una prestazione dominante. Si è abbattuto sulla mediana dell'Inter come una palla da bowling".