Anguissa MVP anche per i quotidiani: "Gol-capolavoro, duelli, contrasti. Il padrone della ripresa"
Frank Anguissa ha vinto ancora una volta il premio MVP per la sua prestazione in Napoli-Inter. Una prestazione da 8 secondo il Corriere dello Sport: "Il gol è un capolavoro di esuberanza e di tecnica per il modo in cui travolge la difesa interista, evita Dumfries e incrocia il sinistro. Dentro i suoi 90 minuti ci sono volume di gioco, contrasto e duelli (ben 7 vinti). Il migliore".
Si accoda Tuttosport: "Il 3-1 è un suo one man show, semplicemente straordinario. E nel 1º tempo, con un tacco visionario, aveva liberato Di Lorenzo nel cuore dell'area nerazzurra. Tutto intorno una prestazione monumentale". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Il gol che ha chiuso il sipario è lo spot di una prestazione dominante. Si è abbattuto sulla mediana dell'Inter come una palla da bowling".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro