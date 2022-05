Anguissa, nessun dubbio sul futuro. Gazzetta: "Napoli verserà cifra stabilita al Fulham"

Nessun dubbio: il Napoli riscatterà Frank Anguissa a fine stagione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Nessun dubbio: il Napoli riscatterà Frank Anguissa a fine stagione. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli di Spalletti è decisamente la squadra più verticale vista nell’ultimo periodo a Fuorigrotta, complice anche un centravanti come Osimhen che ha segnato la svolta verso un tipo di calcio diverso da quello praticato in precedenza. Adesso, per puntellare ulteriormente questo progetto tattico, a prescindere dalla presenza o meno del nigeriano il prossimo anno in maglia azzurra, serve giocoforza gente di “gamba” ma anche di stazza.

Già in questa stagione, l’innesto di Anguissa si è rivelato determinante per garantire solidità alla squadra e anzi forse proprio il fatto che il camerunese per svariati motivi non sia stato sempre a disposizione ha determinato qualche squilibrio di troppo. Ecco perché il Napoli vuole ripartire da lui e lo riscatterà dal Fulham per 15 milioni come stabilito a fine agosto scorso.