Anguissa promosso: "Vince tutti i duelli, esce tra gli applausi. Che traversa!"

Non segna, ma prende una traversa. E fa tanto altro. Frank Zambo Anguissa non è più una sorpresa, nel 3-0 del Napoli al Bologna, semmai, una piacevole conferma. Tanto da meritarsi la standing ovation del Maradona. Del resto, come chiosa La Gazzetta dello Sport, "è sempre un problema passargli davanti con la palla. Beniamino della curva". "Meriterebbe un gol - scrive Tuttosport - per le intrepide prestazioni in azzurro", voto 7 così come per il Corriere dello Sport: "Vince duelli su duelli, conquista possessi ed è sempre nel vivo. Grande centrocampista". Chiudiamo con il commento de Il Mattino: "Giganteggia in corsa e interdizione. È ovunque".

I voti

TMW: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7