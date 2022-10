Anguissa recupera per la Roma? Un dettaglio alimenta il fuoco della speranza

Nessuno lo dice, tutti lo sanno: Spalletti vuole affrontare la Roma con Anguissa in campo. Come sta il centrocampista?

Nessuno lo dice, tutti lo sanno: Spalletti vuole affrontare la Roma con Anguissa in campo. Come sta il centrocampista? Recupererà per domenica? L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che un dettaglio ha alimentato il fuoco della speranza: il centrocampista ieri ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Dunque sta meglio. Lo stesso Anguissa spera di esserci, ma al momento si predica calma e cautela. Saranno decisivi i prossimi giorni.