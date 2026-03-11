Anguissa titolare col Lecce? Sarebbe la prima volta dopo 25 gare

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibile presenza da titolare di Frank Zambo Anguissa nella sfida tra Napoli e Lecce in programma sabato al Maradona.

Il centrocampista camerunense potrebbe tornare dall’inizio proprio contro la squadra contro cui aveva segnato il suo ultimo gol in campionato prima dell’infortunio. La rete risale infatti al 28 ottobre 2025, proprio contro il Lecce. Un curioso intreccio che potrebbe ripetersi sabato sera a Fuorigrotta contro la formazione di Eusebio Di Francesco.

Più che un segno del destino, potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Ma Anguissa sta lavorando per riprendersi il suo posto da titolare e Conte potrebbe decidere di rilanciarlo dal primo minuto. Se dovesse accadere, per il centrocampista azzurro si tratterebbe del ritorno in formazione iniziale dopo ben 25 partite tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.