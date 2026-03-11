L'abbraccio del Maradona per il piccolo Domenico: la madre sarà allo stadio sabato

La memoria del piccolo Domenico Caliendo continua a stringere Napoli in un abbraccio di solidarietà che va ben oltre le aule di tribunale. Sabato prossimo lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro di un momento particolarmente toccante: Patrizia Mercolino, madre del bambino scomparso lo scorso 21 febbraio, riceverà l’affetto dei tifosi e della squadra azzurra in un gesto simbolico che coinvolgerà l’intero stadio.

Mentre la città si prepara a rendere omaggio al piccolo Domenico e a far sentire la propria vicinanza alla famiglia, sul piano istituzionale e giudiziario l’attenzione resta alta. Proprio sulla vicenda si è espresso di recente anche il Ministro della Salute, ribadendo la massima attenzione del Governo sul caso. A scriverlo è il quotidiano Il Mattino.