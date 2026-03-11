Vaciago distrugge il calcio italiano: "Peggio deve ancora venire. Napoli fuori pure dalle 24..."

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato con toni molto critici il momento delle squadre italiane nelle competizioni europee, prendendo spunto dalla pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco per 6-1. Secondo Vaciago, il risultato di Bergamo rappresenta una fotografia piuttosto chiara delle difficoltà strutturali del calcio italiano. Nel suo intervento sottolinea come sia necessario prendere atto della realtà: “Questi siamo. E prima ce ne rendiamo conto, meglio è, perché raccontarci le favole non fa altro che nascondere i problemi strutturali del nostro calcio”.

IL NAPOLI NEANCHE NELLE PRIME 24 DI CHAMPIONS

Il direttore di Tuttosport evidenzia poi il divario emerso nelle competizioni continentali, ricordando come diverse squadre italiane siano state eliminate da avversari sulla carta meno quotati. “Il Bayern che brutalizza una delle squadre più forti della Serie A completa una Champions nella quale la Juve è uscita con i turchi, l’Inter con i norvegesi e il Napoli, campione d’Italia, non è riuscito a piazzarsi fra le prime ventiquattro squadre europee”, osserva Vaciago.