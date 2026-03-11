Vergara non si arrende e vuole provarci: ha messo una partita nel mirino

vedi letture

Antonio Vergara non vuole arrendersi all’infortunio. Il giovane talento del Napoli ha già iniziato il percorso riabilitativo dopo la lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro e sta lavorando per provare a ridurre i tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore azzurro ha un obiettivo chiaro: tornare disponibile il prima possibile, magari già per la sfida contro il Milan in programma il 6 aprile al Maradona. Il quotidiano sottolinea infatti che Vergara “farà di tutto per esserci per il match Napoli-Milan del 6 aprile”.

Il sogno del giocatore è anche quello di restare nel giro della Nazionale. Un eventuale recupero anticipato potrebbe permettergli di rientrare nei radar del commissario tecnico Gennaro Gattuso per i prossimi impegni internazionali. Gli esami strumentali hanno però confermato un infortunio più serio del previsto. Come spiega Tuttosport, “ieri si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital dai quali si è evidenziata una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro”.