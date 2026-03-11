Vergara, esami impietosi. Gazzetta: "Molto difficile ritorno per il Milan"

Non arrivano buone notizie per il Napoli sulle condizioni di Antonio Vergara. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giovane talento azzurro hanno confermato i timori emersi subito dopo l’infortunio, evidenziando un problema che richiederà tempi di recupero non brevi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli accertamenti medici hanno dato un quadro chiaro della situazione: “gli esami sono stati impietosi, hanno confermato quello che i medici del Napoli avevano detto venerdì scorso a caldo e hanno certificato che servirà tempo, e neanche poco”.

Vergara e il ritorno per il Milan: difficile

I tempi di recupero, in casi di questo tipo, possono variare in maniera significativa. Il quotidiano sottolinea infatti che “in casi del genere si va dai trenta ai quarantacinque giorni, si rischia di allungarsi sino ai sessanta e comunque non bisogna aver fretta”.

L’obiettivo del giocatore resta quello di tornare il prima possibile, ma senza forzare i tempi. Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, “non può averne Vergara, che a questo punto spera di esserci con il Milan (e sembra assai difficile, per la verità)”.