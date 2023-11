Anguissa tra i migliori contro il Real: "Mostra i muscoli e fa come Hulk"

Anche se per un tempo si è visto poco, Frank Anguissa è tra i migliori del Napoli nella sfida con il Real Madrid.

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche se per un tempo si è visto poco, Frank Anguissa è tra i migliori del Napoli nella sfida con il Real Madrid. "Brahim Diaz lo scherza nella ripartenza del pari e lui si abbatte. Nella ripresa entra con un altro spirito, mostra i muscoli e come Hulk spacca il muro Real per il 2-2", scrive La Gazzetta dello Sport.

Voto 6,5 per la Rosea, mezzo punto in più da parte del Corriere dello Sport: "Non lo vedi per un tempo, se non perché finisce nella trappola di Diaz. Soffre Bellingham (anche lui) e Kroos, ma il 2-2 se l’inventa con personalità abbagliante. Un po’ come la luce del bolide che scaglia".