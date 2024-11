"Annulla Lukaku": super-Buongiorno premiato dai quotidiani nelle pagelle

vedi letture

Alessandro Buongiorno tra i migliori in campo nella sfida che ha visto l'Italia imporsi 1-0 sul campo del Belgio

Alessandro Buongiorno tra i migliori in campo nella sfida che ha visto l'Italia imporsi 1-0 sul campo del Belgio. "Francobolla Lukaku con una prestazione da marcatore vecchio stampo. Ma dalla sua il centrale del Napoli ha anche una lucida gestione del pallone e buona leadership al centro della difesa. Cala un po' solo nei 20 minuti finali", il giudizio di TMW.

Questo il commento della 'Gazzetta dello Sport': "'A noi Romelu', dice al compagno di squadra e Lukaku soltanto alla fine trova un paio di crepe nel muro. Prima sempre coraggio e chiusure puntuali". "Qui Castel Volturno, a voi Bruxelles: fa da frangiflutti non solo sul compagno Lukaku che evidentemente si tiene lontano. Quando capita è duello rusticano, più di spada che di fioretto", aggiunge il 'Corriere dello Sport'.

Così il 'Corriere della Sera': "Fisico, grinta, attenzione per annullare Lukaku. Oggi è il miglior marcatore italiano". "Insuperabile, non fa sconti al compagno Lukaku", si legge stamattina su 'La Repubblica'. Per 'TuttoSport': "Per la marcatura su Lukaku ha messo a frutto l'esperienza in allenamento al Napoli. Pochi appoggi sull'uomo e tanti anticipi: nella ripresa è eroico".

Le pagelle di Alessandro Buongiorno

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 6.5

TuttoSport - 7

Corriere della Sera - 7

La Repubblica - 6.5