Ansia Covid per Meret, Di Lorenzo e Insigne: i tempi di incubazione non sono scaduti

Sono già otto i calciatori dell'Italia positivi al Covid-19 dopo gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali. In casa Napoli c'è preoccupazione per i prossimi test. C'è preoccupazione per Insigne, Meret e Di Lorenzo. Il motivo lo svela il quotidiano Repubblica: i tempi di incubazione non sono ancora scaduti e per questo si renderanno necessari ulteriori controlli prima della partita di domenica contro la Sampdoria.