Ansia Lukaku, Repubblica: "Con lesione può esserci lungo stop"
di Arturo Minervini

Il destino di Romelu Lukaku tiene col fiato sospeso il Napoli. L’attaccante belga, uscito malconcio dall’amichevole di giovedì scorso contro l’Olympiakos per un problema muscolare, sarà sottoposto a nuovi accertamenti clinici. Come spiega l'edizione odierna di Repubblica,i primi esami hanno già fatto scattare l’allarme, lasciando temere un infortunio più serio del previsto.

In caso di lesione muscolare, lo stop potrebbe superare il mese, uno scenario che rappresenterebbe un duro colpo per la squadra di Conte a pochi giorni dall’inizio del campionato. La società e lo staff medico invitano però alla calma: “Inutile fasciarsi la testa in anticipo, si tratta solo di attendere il verdetto”, sottolinea il quotidiano.