C'è anche l'idea Mateta per sostituire Lukaku: la posizione del Crystal Palace

di Arturo Minervini

A Reggio Emilia, sabato, ci potrà essere Giuseppe Ambrosino, al momento seconda punta a disposizione vista l'assenza di Lukaku. Ieri il belga si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del Napoli a Castel Volturno: come spiega il Corriere dello Sport in edicola oggi ci sarà il responso. 

Le sensazioni in casa azzurra non sono positiva ed il club si guarda attorno: piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Un profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier League, ha già iniziato la stagione col botto, ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso.