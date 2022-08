Appena sbarcato alla Fiorentina, Barak può partire già titolare contro il Napoli

n vista del match, tanti sono i dubbi di formazione chi porta dietro Vincenzo Italiano, specie dopo la partita col Twente di giovedì sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera al Franchi andrà in scena Fiorentina-Napoli, terza giornata di Serie A. In vista del match, tanti sono i dubbi di formazione chi porta dietro Vincenzo Italiano, specie dopo la partita col Twente di giovedì sera che ha messo ko Gonzalez, con Duncan pure non disponibile. Proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe partire subito titolare Barak: il neo acquisto viola potrebbe infatti essere la sorpresa e debuttare dal primo minuto a fianco di Amrabat (in cabina di regia) e di uno tra Bonaventura e Mandragora.