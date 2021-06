Armani-Napoli, CdM: "Si lavora per definire colori e bozzetti definitivi"

Ormai sembra certo, Armani vestirà il Napoli per la prossima stagione. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "L’idea in casa De Laurentiis è maturata all’inizio della primavera con l’intento della autoproduzione, in vista della scadenza del contratto con l’azienda Kappa. Un’altra idea piuttosto rivoluzionaria nel mondo del calcio. Quindi il club ha cercato un marchio, stringendo poi l’accordo con Armani e coinvolgendo Valentina e la sua azienda. In queste ore sono al lavoro gli stilisti della maison per definire colori e bozzetti definitivi ma il tempo stringe, il ritiro a Dimaro è praticamente alle porte".