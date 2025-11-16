Min. Abodi: "A Napoli serve soluzione, il Maradona è più il passato che il futuro"

"Capisco la sua sacralità, ma mi auguro che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza. Stento a credere a un europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è", le parole del Ministro per lo sport Andrea Abodi, riportate quest'oggi da Il Mattino, che insiste su una sintesi tra il Comune, che punta tutto sulla ristrutturazione del Maradona, e De Laurentiis che vuole una struttura nuova nella zona del Caramanico.

Al convegno di Milano Finanza di venerdì a Napoli aveva invitato a trovare un accordo: "Napoli deve trovare una definizione precisa e un interesse condiviso. Il Maradona rappresenta più il passato che il futuro, e stiamo lavorando per immaginare una nuova generazione di stadi: moderni, accessibili, funzionali e accoglienti, senza tradire le radici. Serve uno scatto, chiamatelo come volete: dignità, volontà, capacità. Bisogna trovare un punto d’incontro tra l’agenda del club e quella dell’amministrazione. Il tempo però sta finendo: se vogliamo gli Europei a Napoli, nelle prossime settimane l’intesa deve consolidarsi". A Napoli, intanto, si attende ancora (in queste ore) il pronunciamento della Zes. Domani il Comune andrà in Conferenza, possibile a questo punto una decisione che tenda a bypassare la scadenza elettorale.