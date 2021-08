Assalto a Mbappé, CdS: "Follia Real: 215mln per investimento di 10 anni"

"Follia Real: 215 milioni per Mbappé, investimento di 10 anni" scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani. Il PSG fissa il prezzo chiedendo circa 215 milioni, dopo aver rifiutato la prima offerta da 160 milioni di euro. Il club parigino detta legge. Ieri Leonardo è stato chiaro: "Real scorretto. Se Mbappé vuole andare via lo lasciamo andare ma solo alle nostre condizioni". Al-Khelaifi rivuole i soldi spesi nel 2017 più i 35 milioni da girare al Monaco garantiti dalla clausola sulla futura rivendita. Pronto un investimento da record per il Real. Contratto di 6 anni per il giocatore, che andrà poi esteso per un investimento che durerà 10 anni.