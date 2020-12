Assalto delle big a Milik: a 'zero' ci possono pensare anche Barça e Inter

L'Atletico Madrid pensa di acquistare Arek Milik, ma sul polacco non c'è solo la società spagnola. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il parametro zero Milik è un affare per molte big europee: la Juventus che ha già raggiunto in passato un’intesa per un quinquennale da 5 milioni a stagione, il Barcellona che non ha mai sostituito Suarez, l’Inter e magari anche altri possibili estimatori in Premier.