"Asseconda i suoi campioni che giocano a memoria": le pagelle di Rudi Garcia

"Piacere, Rudi: 2-0. Con 25 tiri e il 67% di possesso. Presentazione buona al Maradona"

Due vittorie su due per il Napoli di Rudi Garcia, con i campioni d'Italia a punteggio pieno. Dopo aver faticato un po' contro il Frosinone, gli azzurri hanno avuto vita facile contro il Sassuolo: 2-0 con reti di Osimhen e Di Lorenzo e un rigore sbagliato da Raspadori. La mano del tecnico francese c'è e si vede, per La Gazzetta dello Sport l'ex Roma merita 7 in pagella: "Asseconda i suoi campioni che giocano a memoria. Centellina Kvara, fa crescere Raspadori e nel finale si toglie pure lo sfizio di un 4-2-2 col doppio centravanti. È attento a dare minuti un po' a tutti".

Stesso voto sul Corriere dello Sport: Piacere, Rudi: 2-0. Con 25 tiri e il 67% di possesso. Presentazione buona al Maradona: 4-3-3 molto fluido che in fase offensiva diventa 4-2-4. Con Jack praticamente seconda punta preferito a Kvara e Zielinski più avanzato con ottimi risultati". Mezzo voto in meno invece da Tuttosport: "La chiave giusta era non toccare nulla. E lui non si è fatto distrarre dal desiderio di cambiare".

Voto 7 nelle pagelle di TMW: "Il suo è un Napoli più verticale, meno Lobotka-dipendente, e funziona allo stesso modo: domina le partite. Un po' di dubbi solo per l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma la sua squadra merita ampiamente la vittoria. Non si sta discostando molto dai principi di Spalletti e fa bene".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7