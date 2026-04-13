Corsera: "Conte nel post Parma porta evidenti segni del cazzotto preso in avvio"

Corsera: "Conte nel post Parma porta evidenti segni del cazzotto preso in avvio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

"Un passo falso che di fatto manda in soffitta il sogno, comunque ardito, della rimonta scudetto". Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera su Parma-Napoli, terminata col risultato di 1-1: "Il Napoli si ferma a Parma, consegna due ore prima il match point all’Inter, che lo capitalizza sul campo del Como". 

Sulla reazione di Conte al pareggio

"Il futuro però non è adesso: Conte nel post Parma porta evidenti i segni del cazzotto preso dopo neanche un minuto di gioco. E i Fab Four forse messi tutti insieme funzionano poco" si legge sul quotidiano.