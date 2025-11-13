Assenza Conte, Gazzetta: "Si è rintanato in casa per ritrovare energie positive"

Antonio Conte assente a Castel Volturno. Tornerà a lavorare solo da lunedì. Permesso concordato col club come spiegato dal Napoli ieri con una nota ufficiale. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola commenta l'assenza dell'allenatore del Napoli così: "Di sicuro un momento buono per ricaricare le batterie dopo giorni comunque duri, complessi. Con la rabbia post Bologna che sarà ancora viva nella testa e nel cuore dell'allenatore. Conte non ama perdere, si sa. Ma, soprattutto, come ha detto domenica in conferenza, è preoccupato per la situazione che sta vivendo il Napoli, non ancora "squadra". Da domenica sera è tornato a Torino, dove vive la sua famiglia.

Si è rintanato in casa per ritrovare serenità ed energie positive, insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria, che pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno. Nel post-partita di Bologna, Antonio è sembrato visibilmente stanco, stranamente svuotato di quella carica con cui ha costruito la sua carriera. Da giocatore, prima ancora che da tecnico. E allora ben vengano giorni di ferie in più, pur di ritrovare serenità e voglia di combattere", si legge.