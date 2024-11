Atalanta, Brescianini al rientro: può partire con la squadra per Napoli

vedi letture

Brescianini ha svolto lavoro individuale in campo: ovvero, lo step precedente al rientro in gruppo, che potrebbe avvenire tra oggi e domani, prima della partenza del gruppo squadra dal gate di Orio per Napoli.

Brescianini si era fermato il 28 settembre nel match col Bologna per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Tra l’altro il centrocampista nerazzurro era destinato proprio al Napoli di Conte, con cui lo scorso agosto aveva già svolto le visite mediche, prima dell’inserimento dell’Atalanta, come ricorda il Corriere della Sera.