Atalanta, delusione Muriel: "Koulibaly lo divora"

Che cosa è successo a Luis Muriel?. L'arma letale dell'Atalanta si è inceppata me non dà segni di ripresa, ieri contro il Napoli, gara vinta 3-1 dagli azzurri, il colombiano è stato fra i peggiori in campo. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Versione triste. Due incroci con Boga e un tiro alto". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Ha la tendenza a strafare e a infilarsi in labirinti dai quali non riesce ad uscire". Voto 5 anche da Tuttosport: "Finisce braccato da Jesus e Koulibaly. Non incide"

Voto 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Davvero Muriel, que pasa? Forse c'era quel rigore sul contatto con Anguissa, ma nonostante l'episodio il colombiano non gira proprio. Koulibaly lo divora, lui si lascia annientare".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6