Atalanta furiosa con Mariani, il tocco di de Ligt fa discutere: le moviole dei quotidiani

Sui quotidiani stamani in edicola si torna sulle decisioni dell'arbitro Maurizio Mariani che più hanno fatto discutere in Atalanta-Juventus.

Gazzetta: sul sospetto di rigore negato all’Atalanta al 45’, Boga penetra in area da sinistra e tira, ma la sua conclusione viene respinta da de Ligt. Con il braccio o con l’ascella? Dalle immagini sembra che il tocco avvenga prima con il braccio sinistro e poi con l’ascella dell’olandese e che il contatto sarebbe punibile con il rigore perché il braccio è staccato dal corpo. Mancata ammonizione a Szczesny, poi, per l’uscita travolgente su Koopmeiners. Giusta il giallo ad Hateboer.

CorSport: niente rigore su de Ligt: testa Due tiri di Boga, due respinte di de Ligt: la seconda è di faccia, sulla prima pallone sotto il braccio sinistro, vicino alla spalla, comunque l’olandese è di taglio, tutto dentro la figura. Sul caso Szczesny, se proprio vogliamo, è fallo per la Juve: il portiere non fa nulla per commettere infrazioni. Infine piede a martello e gamba tesa di Hateboer su De Sciglio, ci stava anche il rosso.

Tuttosport: al 45’ de Ligt respinge un tiro di Boga: l’Atalanta dopo la partita protesterà, ma la respinta è col costato, solo dopo forse la palla sfiora il braccio. Quanto a Szczesny, l’Atalanta chiedeva l’espulsione, Koopmeiners però aveva allargato la palla e aveva due difensori alle spalle: difficile parlare per lui di chiara occasione da gol. Rischia il rosso al 36’ Hateboer, duro su De Sciglio e ammonito: lo evita solo per la possibilità di prendere la palla.