Atalanta-Napoli, Cds: le scelte di Conte, una sola novità dal primo minuto

Mathias Olivera torna in campo dal primo minuto. Lo annuncia il Corriere dello Sport raccontando che il terzino uruguaiano, assente contro il Verona a causa del trauma contusivo al polpaccio sinistro rimediato negli ultimi minuti della sfida contro la Fiorentina, ha pienamente recuperato ed a Bergamo tornerà titolare.

Per il resto,la formazione è definita da giorni: partiranno dall’inizio Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku a recitare da centravanti. E ancora: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e il recuperato Olivera al posto di Spinazzola (in panchina dopo due di fila da titolare); Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana.