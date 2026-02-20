Il peso di McTominay: senza di lui il Napoli non ha mai vinto, ecco i tre precedenti

Le sensazioni restano incerte attorno a Scott McTominay. Il centrocampista azzurro non è sceso in campo contro il Portici e anche ieri ha svolto lavoro personalizzato, evitando accelerazioni a causa di un’infiammazione al tendine del gluteo. Non c’è lesione, ma i fastidi persistono e il rischio è quello di saltare la terza partita consecutiva dopo Como e Roma.

Antonio Conte spera di recuperarlo nei prossimi due allenamenti, ma intanto studia soluzioni alternative in vista della trasferta di Bergamo. Un’assenza pesante: senza Scott McTominay il Napoli non ha mai vinto in stagione: sconfitta con il Torino a metà ottobre, pareggio e k.o. ai rigori in Coppa Italia contro il Como e pareggio con la Roma domenica scorsa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.