A Bergamo ci sarà Gattuso: il ct osserverà Vergara e un altro per la prima volta

vedi letture

Gli occhi della Nazionale saranno puntati su Atalanta-Napoli. Come conferma Il Mattino, sugli spalti di Bergamo ci sarà Gennaro Gattuso, presente con il suo staff per seguire da vicino Antonio Vergara e Honest Ahanor. Per Gattuso è una visione importante in vista dei playoff Mondiali di marzo. Ahanor, che festeggerà domani i 18 anni, diventa finalmente convocabile secondo i regolamenti italiani, pur essendo nato in Italia.

Il ct valuterà anche Vergara, osservato per la prima volta dal vivo in una gara di alto livello. Due profili giovani che rappresentano una possibile ventata di freschezza per l’Italia. Non è un caso che Gattuso, appena dieci giorni fa, abbia incontrato a cena a Napoli alcuni giocatori azzurri in forza alla squadra di Antonio Conte, segnale di un dialogo continuo tra club e Nazionale.