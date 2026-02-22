C'è anche l'aspetto tattico dietro la scelta di Conte di lanciare Alisson Santos: i dettagli
Il lampo contro la Roma può aprirgli le porte dell’undici iniziale. Alisson Santos va verso la prima da titolare contro l’Atalanta, pronto ad attaccare sul centro-sinistra, nel corridoio presidiato da Giorgio Scalvini e Raoul Bellanova. È un’arma pensata per colpire la squadra di Raffaele Palladino, erede per principi di gioco di Gasperini.
La gara si annuncia simile a quella con la Roma: duelli a tutto campo, costruzione da “leggere” per eludere la pressione. Il dribbling di Alisson, con rientri sul destro, può creare superiorità, mentre Vergara agirà nella sua zona naturale valorizzando il mancino. Rasmus Højlund sarà il terminale offensivo, con l’obiettivo di colpire centralmente, dove dovrebbe agire Berat Djimsiti.
