Atalanta-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: Gattuso ha due dubbi

Il primo dubbio di Rino Gattuso è legato al modulo, secondo Tuttosport: se dovesse farcela Koulibaly potrebbe riproporre la difesa a tre vista in Napoli-Atalanta, andata di Coppa Italia. Se - com'è più probabile - Koulibaly resterà in panchina, spazio a Maksimovic e Rrahmani nella consueta linea a quattro. Il quotidiano piemontese inoltre fa sapere che un altro nodo da sciogliere è in attacco, dove Elmas potrebbe spuntarla su Politano che non è al meglio. Di seguito le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne