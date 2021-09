Attesa per il ricorso di Osimhen: svelato l'orario della discussione

Questo pomeriggio, alle ore 16, in Corte Federale d'Appello andrà in scena la discussione circa il ricorso presentato dal Napoli contro la squalifica di due giornate inflitta a Victor Osimhen alla prima giornata contro il Venezia. L'idea del Napoli è quella di dimezzare la squalifica, con l'unica giornata di stop che a quel punto sarebbe già andata in archivio e col nigeriano che potrebbe così giocare sabato contro la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.