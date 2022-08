Auriemma su Tuttosport: "Ora piazzate il Napoli in lotta per lo Scudetto e Spalletti non si spaventi!"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel suo articolo per Tuttosport si è espresso così all'indomani del successo contro il Monza

Seconda vittoria consecutiva, primo posto in classifica, 9 gol segnati e un fuoriclasse come Kvaratskhelia che si regala tre reti nelle sue prime due partite in Serie A. Se ancora non l'avete fatto, piazzate pure il Napoli tra quelle che quest'anno lotteranno per i primi 4 posti. Sì, anche per lo scudetto.

E Spalletti non dovrà spaventarsi all’idea, perché ha una squadra completa, forte, giovane, cattiva e affamata, tutte qualità che potrebbero permettere agli azzurri di lottare fino alla fine per il tricolore".