Azzurri al supermercato sono in apprensione: l'invito di Gattuso

Avevano fatto il giro del web le foto di Callejon, Ospina e Llorente in fila al supermercato martedì sera dopo il nuovo decreto del governo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne parla e fa sapere che i calciatori sono in apprensione per le proprie famiglie e i propri figli. Gattuso ha rinnovato l’invito al rispetto delle regole, ma neanche c’è stato bisogno di insistere più di tanto.