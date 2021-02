Bakayoko e non solo: diverse novità di formazione contro l'Atalanta

Saranno diverse le novità di formazione per Gattuso in vista della partita di domani sera contro l'Atalanta. Le svela il quotidiano Repubblica. In difesa scalpitano Maksimovic e Hysaj, a centrocampo ci sarà il rientro di Bakayoko, possibile turno di riposo per Demme. In attacco, a causa delle assenze, ci sarà ancora una volta Petagna con Lozano e Insigne ai suoi lati.